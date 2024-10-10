Aranan Şahıs Devriye Gezen Jandarma Ekiplerince Yakalandı

Afyonkarahisar'da devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olma suçundan hapis cezası ile aranan bir şahsı yakaladı.

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Aranan Şahıs Devriye Gezen Jandarma Ekiplerince Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye gezerken durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan incelemelerde şahsın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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