Erzurum’da Terör Operasyonu! 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek ve önlemek amacıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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Erzurum’da Terör Operasyonu! 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda, 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde Erzurum’un Karayazı-Karaçoban-Tekman-Hınıs ilçelerinde gerçekleşen Kobani sokak eylemlerine katılan, eylemlerde güvenlik güçlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik taşlı ve molotoflu saldırıda bulundukları tespit edilen, şahıslar hakkında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda Erzurum merkezli 6 ilde operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 25 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin akabinde adli mercilere sevk edildi. Mahkeme 23 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakırken 2 şahıs ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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