Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik incelemelerinde karşılarına çıkan M.B.Ç., H.A. ve N.Ç. isimlerine operasyon düzenledi.

Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama - Resim : 1

Yapılan aramalarda 24,53 gram metamfetamin, 1,55 gram bonzai, 3,42 gram skunk maddesi, bir miktar kokain, 5 adet uyuşturucu hap ile 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardındın adliyeye sevk edilen M.B.Ç., H.A. ve N.Ç. tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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