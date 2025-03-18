Otomobille Dereye uçtu, Hayatını Kaybetti
Kocaeli'de 28 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. 28 yaşındaki Eray Yıldırım kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Genç, otomobille birlikte 10 metreden dereye düştü.
Etraftaki vatandaşlar anında ekiplere haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye geldi.
Araçta sıkışan genç güçlükle çıkarıldı. Sağlık ekipleri Eray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA