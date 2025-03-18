Otomobille Dereye uçtu, Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de 28 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille Dereye uçtu, Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. 28 yaşındaki Eray Yıldırım kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Genç, otomobille birlikte 10 metreden dereye düştü.

Etraftaki vatandaşlar anında ekiplere haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye geldi.Otomobille Dereye uçtu, Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Araçta sıkışan genç güçlükle çıkarıldı. Sağlık ekipleri Eray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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