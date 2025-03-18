Tekirdağ'da İş Yerinden 10 Düzensiz Göçmen Çıktı

Tekirdağ'da bir iş yerinde 10 düzensiz göçmen yakalandı. İş yeri sahibi ve göçmenler karakola götürüldü.

Tekirdağ'da İş Yerinden 10 Düzensiz Göçmen Çıktı

Tekirdağ'da ekipler bir ihbar üzerine düğmeye bastı. Muratlı ilçesinde bir iş yerinde düzensiz göçmen çalıştırıldığı iddiası üzerine polis ekipleri baskın düzenledi.

Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler ve iş yeri sahibi, ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Tekirdağ'da İş Yerinden 10 Düzensiz Göçmen Çıktı - Resim : 1

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacak işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

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Kaynak: İHA

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