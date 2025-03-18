Tekirdağ'da İş Yerinden 10 Düzensiz Göçmen Çıktı

Tekirdağ'da ekipler bir ihbar üzerine düğmeye bastı. Muratlı ilçesinde bir iş yerinde düzensiz göçmen çalıştırıldığı iddiası üzerine polis ekipleri baskın düzenledi.

Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler ve iş yeri sahibi, ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacak işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Kaynak: İHA