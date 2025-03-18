İki Kentte 'Yeşil Reçete' Operasyonu: 5 Gözaltı

Aydın ve Ordu'da "yeşil reçete" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İki Kentte 'Yeşil Reçete' Operasyonu: 5 Gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, bazı şahısların yeşil reçeteye tabi ilaçları haksız kazanç elde etmek amacıyla reçete ettiği belirlendi.

Bu kapsamda Aydın ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın’da gerçekleştirilen baskınlarda tıbbi sekreterler A.B.K. (42) ve A.S.E. (35) ile röntgen teknisyeni Y.G. (52) gözaltına alındı. Ordu’da düzenlenen operasyonda ise B.B.G. (26) ve S.G. (20) isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İki Kentte 'Yeşil Reçete' Operasyonu: 5 Gözaltı - Resim : 1

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Kaynak: İHA

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