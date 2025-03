Yoksulluğun Acı Tablosu! 10 Çocuktan Biri Sebze ve Meyveye Erişemiyor

Son yıllarda katlanan ekonomik krizle birlikte yoksulluk giderek derinleşirken, bu durumdan özellikle çocuklar ciddi şekilde etkileniyor. Beslenme sorunu yaşayan çocukların büyümelerinde ve gelişimlerinde gerileme olduğu bilinirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı "2024 Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" raporu vahim tabloyu gözler önüne serdi.

Raporda, çocukların genel sağlık durumu incelendiğinde yüzde 94,5'inin "iyi durumda" olduğu iddia edildi. Ancak hane halkında yaşayan tüm 15 yaş ve altı çocuklardan günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketen hane halkı oranı yüzde 86,7 iken, maddi yetersizlik nedeniyle çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hane halkı oranı yüzde 10, diğer nedenlerle tüketemeyen hane halkı oranı ise yüzde 3,3 oldu.

ETİN YANINDA ARTIK SEBZE DE ERİŞİLMEZ

Yani TÜİK'in olumlu veri olarak paylaştığı veriler doğrultusunda, Türkiye'de her 10 çocuktan biri maddi yetersizlik sebebiyle taze sebze ve meyve tüketemiyor. Halihazırda ekonomik yetersizlik nedeniyle et ve et ürünlerine ulaşım kısıtlanırken, artık sebze ve meyvede de bu sorun yaygınlaşıyor.

Raporda çocuklar için evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hane halkı oranına da yer verildi. Bu oran yüzde 51,2 olurken, maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayanlar yüzde 22,2, diğer nedenlerle karşılayamayanlar ise yüzde 26,6 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA