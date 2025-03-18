'Atatürkçü Değil' Tartışması! Sosyal Medyada Adeta Linçlenmişti, Murat Ülker O İddialara İsyan Etti: 'Duruma Göre Değişiyor mu?'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in dün yaptığı ‘Milliyim, Müslümanım’ açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Açıklamanın ardından birçok X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı Ülker’i eleştirirken, bazıları Ülker markalarına boykot çağrısında bulundu.

LinkedIn’de kendine gelen soruları yanıtlayan Murat Ülker, “Bazen ‘Atatürkçü’ olduğum söylenir, bazen ‘muhafazakâr kesime ihanet ettiğim’ iddia edilir. Gerçek şu ki, ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Ama ne yazık ki sosyal medya dünyasında saçma sapan iddialar tık getirdiği için yayılıyor. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar kullanıcılar arasında tartışmaları alevlendirirken Murat Ülker’den konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. LinkedIn hesabından paylaşım yapan Ülker, “Açıklıyorum, “-Ci, -Cu değilim’ derken ne demek istedim” başlığı ile bir yazı yayımladı.

MURAT ÜLKER’DEN HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT

“Samimi bir şekilde kendime yakası açılmadık soruları sorup cevaplarken, yine ayağım takıldı” diyen Ülker, “Zira birileri yine bir cevabımı bağlamından koparıp, cımbızlayarak “Murat Ülker Atatürkçü değil..” başlığıyla “tıklama tuzağı” kurmaya çalışıyorlar. Takipçi arttırmak için bunu bile yapmak, ne ayıp! İşte kastım da tam bu idi: Atatürk’ümüzü, dinimizi istismardan kaçındığımı belirtmekti. Özür dilerim belki daha açıkça mı yazmalıydım” diye açıklama yaptı.

“NE OLDUĞUM DURUMA GÖRE DEĞİŞİYOR MU?”

Yazısının devamında Ülker şunları dile getirdi.

“Bakın kendime sorduğum soru ve cevabım şöyleydi: 1997 yılında Türkiye’de seçilmiş iktidara karşı 28 Şubat post-modern darbesi yapıldı. ‘Ülker Grubu’nun pek çok muhafazakâr grup gibi, askerler tarafından ‘alışveriş edilmemesi gereken markalar listesine alındığı’ söylentisi yayıldı. Ülker ürünleri orduevlerine sokulmadı, kimi marketlerin raflarından indirildi. O dönem sonrasında Ülker Mehmetçik Vakfı’na 1,5 milyon dolar bağış yaptı. 75. yıl kutlamalarının da ana sponsoru oldu. Bu hareketimiz de bugüne benzer şekilde istismar edilerek eleştirildi.

O dönemde icranın başında değildim ama bu kararlarda tuzum var mıydı? Nasıl karşıladım? 15 Temmuz Darbesi sonrası da FETÖ ile Ülker arasında bağlantı kurulmaya çalışılınca yine, o dönemden gelen “Biz Atatürkçüyüz” anlamına geldiği için eleştirildim. Atatürkçü müyüm, değil miyim? Ya da ne olduğum duruma göre değişiyor mu?

“MÜSLÜMANIM, T.C CUMHURİYETİ VATANDAŞIYIM”

Evet hepimiz beraber karar verdik. Babam ihtiyacı olmadığı halde bizimle istişare ederdi. Bu herhalde onun nazik tabiatına uygun bir öğretme usulü idi. Mehmetçik Vakfı’na yapılan bağışın darbe ile ilgisi yok, çünkü zaten darbe o vakit geçmişte kalmıştı. Yapılan bağış çatışmalarda uzuv kaybeden Mehmetçiklere yardım içindi. Devletimizin 75’inci yılı kutlamalarına sponsor olmamız ise bana göre zaten vazifemizdir. 100. yılı da coşkuyla kutladık. İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim. Başka konularda da şucu, bucu diye anılacak takıntılara sahip değilim.

Gördüğünüz gibi cevabıma ek olarak daha açık belirtmem gerekirse, Atatürk’ümüzü, dinimizi istismardan kaçındığımı belirtmekti. Affola.”

Kaynak: Haber Merkezi