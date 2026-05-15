Uyuşturucu İçin Sahte Reçete Yazan Çeteye Baskın

Kastamonu’da yeşil reçeteye tabi sentetik ecza içerikli ilaçlar için sahte manuel reçete düzenledikleri iddia edilen 22 şüpheli, 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları kapsamında yaklaşık 8 ay süren planlı çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, yeşil reçeteye tabi sentetik ecza içerikli ilaçlara ilişkin manuel reçeteler düzenlendiği, sahte reçetelerin SGK’ya fatura edilerek kamu zararına neden olunduğu, reçetelere konu ilaçların el altından satıldığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi.

ARALARINDA ECZACILARIN DA BULUNDUĞU 22 GÖZALTI

Çalışmaların ardından aralarında eczacı ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheliye yönelik 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 145 adet 9 milimetre fişek, 29 adet 7.65 milimetre fişek, 50 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 7 adet aseton, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 senet, 1 ajanda ve 2 zıvana ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

