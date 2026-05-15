Tepebaşı Belediyesi Operasyonunda Gözaltı Sayısı Yükseldi
Eskişehir merkezli 3 ilde yürütülen Tepebaşı Belediyesi odaklı operasyonda gözaltı sayısı 25’e ulaştı. Soruşturma kapsamında aralarında üst düzey belediye yetkililerinin de bulunduğu 35 kişinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında operasyonu büyüyor.
Gelen son şikayet ve ihbarlar doğrultusunda derinleştirilen Eskişehir merkezli Ankara ve Adana operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli sayısı 25’e yükseldi.
BELEDİYE YÖNETİMİNE AĞIR SUÇLAMALAR
Soruşturma, "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerinden yürütülüyor. Gözaltı listesinde Tepebaşı Belediyesi'nin kritik kademelerinde görev yapan bürokratlar yer alıyor.
EMNİYETTE İFADE TRAFİĞİ
Soruşturma dosyası kapsamında, gözaltındaki 25 şüphelinin yanı sıra olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 35 kişinin daha emniyette şüpheli ve tanık sıfatıyla ifadelerine başvuruluyor.
Kaynak: AA