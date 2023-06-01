Uygulamadan kaçarken yakalanan sürücü: "Polis abi Allah razı olsun beni yakaladı"

Küçükçekmece'de, okul çevrelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Motosikletle uygulamadan kaçmaya çalışan sürücü ise "Ehliyetim yoktu döndüm, polis ağabey Allah razı olsun yakaladı" dedi.

Uygulamadan kaçarken yakalanan sürücü: "Polis abi Allah razı olsun beni yakaladı"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesiyle Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Okul Timi, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Narkotik ve diğer ilgili birimlerin katılımıyla okul önlerinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Eğitim-öğretim dönemi boyunca okul çevrelerinde şüpheli görülen araç ve sürücüler durduruldu.

Araçların içi didik didik aranırken sürücü ve araçtaki şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Ekipler şahsi motoru ticari olarak kullanan 2 sürücüye cezai işlem uyguladı. Aynı sürücülerden birinin ehliyeti olmadığı ve motosikletinin sigortası olmadığı için ayrıca ceza kesilerek, her iki motosiklet de 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Polis, ayrıca muayenesi olmayan ve ikinci kez denetime giren iki araca sigortası olmadığı için 1 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 60 bin TL ceza kesildi. Uygulamanın gün boyu çeşitli okulun önünde devam edeceği bildirildi.

Şahsi motoru ticari olarak kullanan sürücü, “Motor ticari değil diye ceza yedim. Bir de ehliyetim yanımda yoktu, döndüm. Polis abi Allah razı olsun beni yakaladı. Motor 15 gün ceza yedi” dedi.

Kaynak: İHA

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