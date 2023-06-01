Yaşam tarzı düzenlemeleri raporu: 'Dadı Devlet Endeksi'ne Türkiye damgası

2016’dan beri her yıl European Policy Information Center (EPICENTER) tarafından, Avrupa devletlerinin “yaşam tarzı düzenlemelerine” ilişkin tespitlerde bulunan Dadı Devlet Endeksi (DDE), bu yılki verilerini açıkladı.

Yaşam tarzı düzenlemeleri raporu: 'Dadı Devlet Endeksi'ne Türkiye damgası

30 ülkeden oluşan endeks, ülkeleri alkol, tütün, e-sigara ve fast-food/meşrubat alanlarında sırasıyla 33.3, 33.3, 16.7 ve 16.7 üzerinden puanlanıyor. Puanlamalar, ülkelerin tüm bu alanlarda uyguladıkları yasaklara, düzenlemelere ve vergi oranlarına ilişkin olarak veriliyor. Sonuç olarak ortaya çıkan tabloda 100 üzerinden en yüksek puanı alan ülke tüketim için en az özgür, en düşük puanı alan ülke ise tüketim için en özgür ülke olarak karşımıza çıkıyor. 

TÜRKİYE'DE DURUM

Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin katkısıyla, DDE endeksine bu yıl Türkiye de eklendi. Türkiye tabiri caizse endeksi baştan aşağı sarstı. 2021 endeksinden bu yana tablodaki en büyük değişim olan Türkiye, endekse geldiği gibi birinciliğe yükseldi. Yani Türkiye, endekste, Avrupa’da tüketim için en az özgür ülke olarak tespit edildi. 

DDE’ye göre Türkiye, Avrupa’da tüketim için en az özgür ülke olarak tespit edildi. Türkiye, yalnızca endeksin genel toplamında değil, ayrıca dört temel kalemin üçünce birinciliğini korudu. 100 üzerinden genel skoru 54.2 olan Türkiye’yi takip eden en yakın rakibi, geçen seneki endeksin birincisi, 43.3’lük skorla Norveç oldu. Alkol, e-sigara ve fast-food/meşrubat münferit oranları bakımından yine birinci olan Türkiye, tütün politikaları bakımından üçüncü olarak zirvedeki yerini korudu. 

Özgürlük Araştırmaları Derneği'nden Çağın Tan Eroğlu’nun raporu özetlediği yazısı için tıklayın

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