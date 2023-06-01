Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar hayatını kaybetti

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar hayatını kaybetti

Milli Görüş hareketinin önde gelen isimlerinden Hasan Damar yaşamını yitirdi.

Damar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği'nden bir açıklama yapıldı. 

Dernekten yapılan açıklamada, "Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi’nin başı sağ olsun" denildi.

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