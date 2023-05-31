Üsküdar’da İBB ekiplerine saldırıda üç kişiye gözaltı

Üsküdar'da kaçak yapı tartışmasının dün yerine şiddet bırakması ve İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'in darp edilmesinin ardından bugün 3 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar’da İBB ekiplerine saldırıda üç kişiye gözaltı

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak bir işletmeyi yıkmak isterken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'in de aralarında bulunduğu İBB ekiplerinin darp edilmesiyle ilgili, polis, üç kişiyi gözaltına aldı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, dün Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak işletmeyi yıkmak için bölgeye giden İBB ekipleri, bir grup tarafından saldırıya uğramış, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten ise darp edilmişti. Olayın ardından çalışma başlatan ve darp görüntülerini inceleyen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan Cemil Ç., Garip Ö. ve Avukat Mehmet T.'yi gözaltına aldı.

Karakola götürülen şüphelilerden Avukat Mehmet T., hakaret ettiği için Cemil Ç. ve Garip Ö.'nün ise darp olayına karıştığı için gözaltına alındığı öğrenildi.

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