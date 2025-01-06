Uşak'taki İş Makinesi Kazasında 2 Tutuklama

Uşak'ın Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı’nın dün gerçekleşen olayda, yıkım esnasında meydana gelen göçükte bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, arama kurtarma ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Bekir Tut’a (60) ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Tut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ekiplerince firma yetkilisi F.Y.’nin gözaltına alınmasının ardından, yıkım sahası sorumlusu E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından F.Y. ve E.A. adliyeye sevk edildi. Şehir dışında olduğu tespit edilen şantiye sorumlusu Ö.O. ise ifade vermek için adliyeye geldi.

Yıkım sahası sorumlusu E.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen firma yetkilisi F.Y. ve şantiye sorumlusu Ö.O. ‘taksirle ölüme neden olma’ suçu nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA