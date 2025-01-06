Trabzon'da Oto Tamircisine Silahlı Saldırı: Husumetlisine Kurşun Yağdırdı

Trabzon'da bir şahıs, husumetli olduğu oto tamircisi Adem Güler'in çalıştığı iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Kasık ve ayağından yaralanan Güler hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Trabzon'da Oto Tamircisine Silahlı Saldırı: Husumetlisine Kurşun Yağdırdı

Trabzon'da Sanayi Mahallesi İpekyolu Sanayi Sitesi’nde saat 14.00 sıralarında; E.D., (40) aralarında husumet olduğu öne sürülen oto tamircisi Adem Güler'in iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, E.D., belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Adem Güler’i kasık ve ayağından yaraladı.

SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

E.D. kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Güler, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Güler’in tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan şüpheli E.D., de kısa süre sonra Çukurçayır Mahallesi’nde suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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