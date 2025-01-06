Mobilya Fabrikasında Korkunç Olay: Ahşap Keserken Kolunu Makineye Kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında Rahmi S. isimli işçi, ahşap keserken kolunu makineye kaptırdı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Mobilya Fabrikasında Korkunç Olay: Ahşap Keserken Kolunu Makineye Kaptırdı

Bursa'da İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada saat 18.30 sıralarında; 57 yaşındaki Rahmi S., sağ kolunu ahşap kestiği makineye kaptırdı.

Mobilya Fabrikasında Korkunç Olay: Ahşap Keserken Kolunu Makineye Kaptırdı - Resim : 1

Elinden ve kolundan yaralanan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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