İzmir'de Trafikte Dehşet: Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629 Sokak'ta önceki gün meydana gelen olayda; M.H. otomobille seyir halindeyken, başka bir otomobildeki sürücüyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. M.H. ile otomobilden inen A.C.F. (22) ile yanında bulunan İ.Z. (19), M.Y. (25) ve E.Y. (22) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.H. vücudunun 4 ayrı yerinden bıçak darbeleriyle yaralandı, 4 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.H., ambulansla, Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA