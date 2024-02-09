Kestanenin tanesini 25 liradan satan iş yerine ceza

Uşak'ta sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde kestanenin tanesini 25 liradan sattığı görülen markette İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekipleri denetim yaptı.

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Kestanenin tanesini 25 liradan satan iş yerine ceza

Kardeşinin 10 tanesini 250 lira vererek aldığı kestaneleri iade etmek üzere markete giren A.E'nin çektiği ve paylaştığı videoyu ihbar kabul eden Uşak Ticaret İl Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde incelemede bulundu.

Ekiplerin oluşturduğu tutanağın Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildiği belirtildi.

Öte yandan markette satılan bazı ürünlerde fiyat etiketi bulunmadığının saptanması nedeniyle de market sahibine 4 bin 344 lira para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin Uşak Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada kestane satışı ile ilgili haksız fiyat artışı şikayeti üzerine anılan firmada İl Müdürlüğümüz denetim ekipleri ve Zabıta personelince gerekli denetimler gerçekleştirilmiş olup, haksız fiyat artışına ilişkin düzenlenen tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gereği yapılmak üzere gönderilmiştir. Uygunsuz fiyat etiketleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde 4 bin 344 idari yaptırım İl Müdürlüğümüzce uygulanmıştır."

Açıklamada vatandaşların haksız fiyat artışlarına ilişkin şikayetlerini Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) üzerinden iletmeleri konusunda da çağrıda bulunuldu.

Kaynak: AA

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