Arzu Çerkezoğlu: İşçi sınıfı olmadan demokrasi olmaz, işçi sınıfı olmadan cumhuriyet olmaz!

DİSK 17. Genel Kurulu'nda konuşma yapan genel başkan Arzu Çerkezoğlu, "Eşitsizlikler ve adaletsizlikler Başkanlık Rejimi denen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile daha da derinleşti" dedi.

Son Güncelleme:
Arzu Çerkezoğlu: İşçi sınıfı olmadan demokrasi olmaz, işçi sınıfı olmadan cumhuriyet olmaz!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 17. Genel Kurulu yapıldı.

Kurula, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katılım gösterdi.

Kuruluşunun 57. yılında Genel Kurulu’a giden DİSK’in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklamalarda bulundu.

Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Cumhuriyet hepimizin bildiği gibi halkın egemenliğine işaret eder. Padişahlık, sultanlık, hanedan yoktur cumhuriyette. Cumhuriyette saraylar yoktur, meclisler vardır. Bu tarihsel ilerlemenin kıymeti çok açıktır. Ancak kısa sürede artan sermaye egemenliği, emperyalist kapitalist sistemle bütünleşme süreci, işçi sınıfını kolektif bir özne olmasını engelleyen politikalar, özellikle son yarım asırdır karşı karşıya olduğumuz neoliberal saldırılar, aslında cumhurun yani halkın egemenliğini ortadan kaldırmış böylelikle de cumhuriyet fikrinin altını boşaltmıştır.

‘DEMOKRASİ İŞÇİNİN EKMEĞİ’

Biliyoruz ki bütün bu eşitsizlikler ve adaletsizlikler Başkanlık Rejimi denen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile daha da derinleşti. O yüzden her zaman söylüyoruz: Demokrasi işçinin ekmeği, adalet işçinin güvencesidir. Meclis’in var olması, seçimlerin yapılması demokrasi için yeterli değil. Demokrasi beş yılda bir oy vermek demek değil sadece. Demokrasi hayatının her alanında ve her anında başta işçi sınıfı olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin söz ve karar sahibi olmasıdır. Karar mekanizmalarına katılımının güvence altına alınmasıdır. Bugün bu topraklarda korunacak bir demokrasiden değil, kurulacak bir demokrasiden söz ediyoruz.

‘İŞÇİ SINIFI OLMADAN CUMHURİYET OLMAZ’

Demokrasi ve adalet zarar gördüğünde sermayenin bu ülkeden kaçacağını söyleyenler yanılıyor. Tarih göstermiştir ki sermaye kârına bakar. Yine tarih göstermiştir ki sermaye kârını arttırmak için işçi sınıfını hedef almış ve böylece demokrasinin, adaletin tahrip edilmesine onay vermiştir. Bugün bu ülkede demokrasiyi de adaleti de ilkeli bir biçimde savunacak, cumhuriyeti özüne uygun biçimde inşa edecek belki de tek güç işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı olmadan demokrasi olmaz, işçi sınıfı olmadan cumhuriyet olmaz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Arzu Çerkezoğlu DİSK
Son Güncelleme:
Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı
Akit TV'de Erdoğan'a yazılan mektup okundu: 'Bizi hayal kırıklığına uğrattın' Akit TV'de Erdoğan'a yazılan mektup okundu: 'Bizi hayal kırıklığına uğrattın'
100 yaşını görme ihtimalleri daha yüksek olan kan grupları! Hastalık yaklaşmıyor 100 yaşını görme ihtimalleri daha yüksek olan kan grupları! Hastalık yaklaşmıyor
Bursalı öğrenciler YKS için para ödemeyecek Bursalı öğrenciler YKS için para ödemeyecek
ÇOK OKUNANLAR
'500 ve 1000 liralık banknotlara hazır olun' dedi: Atatürk'ün fotoğrafını koymasınlar, istemiyoruz '500 ve 1000 liralık banknotlara hazır olun' dedi: Atatürk'ün fotoğrafını koymasınlar, istemiyoruz
15 il için sarı kod verildi! Gök gürültülü sağanak geliyor Gök gürültülü sağanak geliyor
Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Bankaların güncel faiz oranları
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Şimdiden bağırıyorum' Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Şimdiden bağırıyorum'
Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar