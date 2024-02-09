Bursalı öğrenciler YKS için para ödemeyecek

Üniversite sınavına girecek Bursa'da yaşayan öğrencilerin sınav ücretlerini, Bursa Büyükşehir Belediyesi ödeyecek.

Bursalı öğrenciler YKS için para ödemeyecek

Türkiye'nin en büyük 4. kenti Bursa'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilere eğitim hayatının her aşamasında destek verdiklerini dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"İster mezun olsun isterse de son sınıf öğrencisi olsun, zaten şehit ve gazi çocuklarımızın parasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız sübvanse ediyor. Diğer tüm öğrencilerimizin, ister özel okul öğrencisi olsun, ister devlet okulu öğrencisi olsun, isterse de mezun öğrencimiz olsun, parasını yatırmış da olsa müracaatını yaparsa 29 Şubat'a kadar -bugünden baktığımızda yaklaşık 20 günlük bir zaman var- parasını iade etmek kaydıyla veyahut parası bizim tarafımızdan ödenmek kaydıyla bu görev de yerine getirilmiş olacak."

Kaynak: AA

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