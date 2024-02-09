Anadolu Adliyesi'nde hükümlülerinin çalışacağı kafeterya açıldı

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunca adliyenin eksi 2'nci katında konumlandırılan MACİK Adliye Kafeterya, 30 personelle hizmet verecek.

Hükümlülerin meslek edinme ve var olan mesleki bilgilerini geliştirmesi hedefiyle açılan, infaz koruma memurlarının da görev yapacağı kafeteryada, hükümlülerin yaptıkları yiyecek ve içecekler satışa sunulacak. Elde edilen gelirin bir kısmıyla da hükümlülere maaş ödemesi yapılacak.

Cezaevi idaresinden sorumlu Başsavcı Vekili Kadir Yılmaz'ın ev sahipliği yaptığı açılışa katılan başsavcı vekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeline, kafeteryadaki ürünler ikram edildi.

Kaynak: AA