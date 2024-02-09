Akit TV'de Erdoğan'a yazılan mektup okundu: 'Bizi hayal kırıklığına uğrattın'

Akit TV'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağır ifadelerle eleştirildiği bir mektubun okunması dikkat çekti. Cumhuriyet'in aktardığına göre Gazze'deki İsrail saldırılarında bütün ailesini yitiren Filistinli bir kız çocuğunun yazdığı belirtilen mektupta, AKP'li Cumhurbaşkanı'na "neden güçlü orduların varken bize yardım etmedin?" diye soruldu, "Rabbime kavuşunca O'na, seni şikayet edeceğim. Bizi hayal kırıklığına uğrattın" denildi.

Akit TV’de Muhammet Binici'nin sunduğu ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Doğan'ın da konuk olduğu Gece Ajansı programında Danya isimli kız çocuğunun “Eğer bu mesajım size ulaşırsa bilin ki ben şehit olmuşumdur” satırlarıyla başlayan mektubunda şu ifadeler kullanıldı:

"Erdoğan amca adım Danya Ebu Muhsin. Siyonist ‘İsrail' bütün ailemi öldürdü. Babamı, annemi kardeşlerimi hepsini öldürdü. Allah'a şükür bombalamada sağ bacağımı kaybettikten sonra sadece beni hayatta bıraktı. Benimle ailemin başına gelenlere çok ama çok üzüldüm. Allah'tan Onlara rahmet dilemekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Her şeye rağmen Allah'a şükrediyorum.

Ama Tayyip amca benim tek beklentim ve umudum sendin. Senden çok umutluydum. Bizi yalnız bırakmaz, mutlaka bize destek çıkacak ve yardıma gelecek diye seni çok bekledik ama ne yazık ki sen de bize yardıma gelmedin. Oysa bütün Gazze halkı seni zulme ve adaletsizliğe karşı çıkan haksızlığı kabul etmeyen ve her yerde mazlum Müslümanları destekleyen imdada yetişen bir Müslüman lider olarak tanıdı, bildi.

Tayyip amca fiilen yanımızda olamadığın ve imdadımıza koşamadığın için sana küskün ve kırgınım. Rabbime kavuşunca O'na, seni şikayet edeceğim. Bizi hayal kırıklığına uğrattığın ve bize yapılan zulme mani olmadığın için. Ayrıca Allah'ın Rasulü'ne de güçlü ordunuzun varlığa rağmen Amerika ve tüm kafirlerin siyonist İsrail'e fiilen yardım ettiği gibi bize yardım etmek ve bizi ölümden kurtarmak üzere gücünüzü ve ordunuzu göndermediğinizi anlatacağım.

Allah bana yeter ve O ne güzel vekildir.”