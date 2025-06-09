Uşak'ta Feci Kaza! 5 Kişi Hastanelik Oldu

Uşak'ta otomobil ve cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi hastanelik oldu.

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Uşak'ta Feci Kaza! 5 Kişi Hastanelik Oldu
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Uşak'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. S.K. (24) yönetimindeki 64 ACK 878 plakalı cip, Susuzören köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen R.Ö. (23) idaresindeki 06 ETF 87 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle, M.D. (25), A.D. (47) ve S.K. (21) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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