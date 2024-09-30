Uşak'ta 21 Saatlik Kabus Sona Erdi

Uşak'ın Banaz ilçesinde, ormanlık alanda öğle saatlerinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştı. Çıkan yangına 5 helikopter, 230 personel ve 90 araçla müdahale başlatıldı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 5 helikopter, 230 personel ve 90 araçla müdahale başlatıldı.

Yangın yaklaşık 21 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: AA-İHA