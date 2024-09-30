Uşak'ta 21 Saatlik Kabus Sona Erdi
Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangın, 21 saat sonra kontrol altına alındı. Kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın için soğutma çalışmaları halen devam ediyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde, ormanlık alanda öğle saatlerinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştı. Çıkan yangına 5 helikopter, 230 personel ve 90 araçla müdahale başlatıldı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 5 helikopter, 230 personel ve 90 araçla müdahale başlatıldı.
Yangın yaklaşık 21 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak: AA-İHA
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