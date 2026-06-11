Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: 10 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

10 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 KİŞİYE ADLİ KONTROL, DİĞERLERİNE YURT DIŞI YASAĞI

Şüphelilerden Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilirken, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci’nin buradaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü işlemleri biten şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Kaynak: İHA