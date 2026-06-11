Özgür Özel'in Eski Danışmanı Tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Özgür Özel'in eski danışmanı Şehzadeler Belediyesi iştiraki şirketin genel müdürü Cem Yüzer ile Anıl D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Özgür Özel'in Eski Danışmanı Tutuklandı
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi iştiraki şirketin genel müdürü Cem Yüzer ile Anıl D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

MANİSA'DAKİ SORUŞTURMADA İKİ TUTUKLAMA

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl D. gözaltına alınmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ESKİ DANIŞMANI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Cem Yüzer’in, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekilliği döneminde danışmanlık yapmıştı.

Kaynak: ANKA

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