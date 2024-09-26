Ünlü Yönetmen Şoke Oldu! Cast Ajansında İğrenç Olay! Beğendiği Oyunculardan Cinsel İçerikli Videolar İstediği İddia Edildi

Dizi ve sinema sektöründe iğrenç bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu yönetmeni Harika Uygur sosyal medya hesabından olayı gündeme getirirken uyarılarda bulundu. Bir ajans çalışanının bazı oyunculara mastürbasyon sahneleri atarak audition istediğini iddia eden Uygur, şöyle paylaştı:

"Kulağıma çok çirkin bir şey geldi. Cast ajansı çalışanı gencecik yeni mezun oyunculara mastürbasyon içeren sahne gönderip audition (deneme çekimi) istiyormuş. Çıplaklık bazı kurallar içerir. Bu tür sahneler talep edilemez."

Harika Uygur başka mağdurların da olabileceğini söyleyerek olayı detaylı şekilde anlattı. Uygur bahsi geçen filmin yönetmeniyle de konuştuğunu ve yönetmenin de şokta olduğunu dile getirdi.

İŞTE UYGUR'UN PAYLAŞIMLARI: