Ünlü İsimlerden 15 Temmuz Paylaşımları!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün üzerinden sekiz yıl geçti. Ünlü isimler 15 Temmuz’un yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar…

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Ünlü İsimlerden 15 Temmuz Paylaşımları!

Ünlüler, sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri andılar.

Ünlü İsimlerden 15 Temmuz Paylaşımları! - Resim : 1
HÜLYA KOÇYİĞİT

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Tarih boyunca nice kahramanlık destanı yazan Yüce Türk milleti, son destanını 15 Temmuz 2016’da yazmıştır. Vatan toprağının kutsallığına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve cumhuriyetine her şartta sahip çıkan ve onlara gelecek zararda canını siper eden Türk milleti, o karanlık günde de bunu bir kez daha göstermiştir. Bu millet her karanlığı birlik olarak aydınlığa çevirir ve çevirmiştir, bu topraklarda karanlıklardan medet umanlar her daim bozguna uğrayacağını bilmelidir.
Bugünün vesilesi ile bir kez daha vatan toprağına canını, kanını harç eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah Türk milletine böyle günler yaşatmasın…"

Ünlü İsimlerden 15 Temmuz Paylaşımları! - Resim : 2
DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

"15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Ünlü İsimlerden 15 Temmuz Paylaşımları! - Resim : 3
ACUN ILICALI

ACUN ILICALI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

Ünlü İsimlerden 15 Temmuz Paylaşımları! - Resim : 4
POLAT YAĞCI

POLAT YAĞCI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.”

Ünlü İsimlerden 15 Temmuz Paylaşımları! - Resim : 5
EBRU GÜNDEŞ

EBRU GÜNDEŞ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

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15 Temmuz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
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