Ünlü İsimlerden 15 Temmuz Paylaşımları!

Ünlüler, sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri andılar.

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Tarih boyunca nice kahramanlık destanı yazan Yüce Türk milleti, son destanını 15 Temmuz 2016’da yazmıştır. Vatan toprağının kutsallığına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve cumhuriyetine her şartta sahip çıkan ve onlara gelecek zararda canını siper eden Türk milleti, o karanlık günde de bunu bir kez daha göstermiştir. Bu millet her karanlığı birlik olarak aydınlığa çevirir ve çevirmiştir, bu topraklarda karanlıklardan medet umanlar her daim bozguna uğrayacağını bilmelidir.

Bugünün vesilesi ile bir kez daha vatan toprağına canını, kanını harç eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah Türk milletine böyle günler yaşatmasın…"

DEMET AKALIN

"15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

ACUN ILICALI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

POLAT YAĞCI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.”

EBRU GÜNDEŞ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"