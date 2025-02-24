Ünlü İş İnsanı 13 Yıl Arayla Ağabeyiyle Aynı Gün Hayatını Kaybetti

Uzun süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi gören Ulusoy Denizcilik A.Ş. ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, dün hayatını kaybetti. Cenazesi, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek. Ulusoy'un ölümü, iş dünyası ve spor camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

AĞABEYİYLE AYNI GÜN ÖLDÜ

Yılmaz Ulusoy, 2012 yılında vefat eden ağabeyi Saffet Ulusoy gibi 23 Şubat’ta hayata gözlerini yumdu. Samsunspor Kulübü, başkanlık görevini üstlenen Ulusoy’un vefatıyla ilgili bir açıklama yaparak, derin üzüntülerini dile getirdi ve ailesine başsağlığı diledi. Cenazesinin Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılacağını duyurdu.

1968-1971 yılları arasında kulübümüzün başkanlık görevini üstlenen Yılmaz Ulusoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi, bugün öğle namazının ardından İstanbul Levent’teki… pic.twitter.com/pPmi9exOtQ — Reeder Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) February 24, 2025

YILMAZ ULUSOY

1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Yılmaz Ulusoy, iş hayatına Ulusoy Holding’de başladı ve 2008 yılında kendi şirketi olan Yılmaz Ulusoy Holding’i kurdu. İş dünyasında önemli görevler üstlenen Ulusoy, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Üyelikleri ve TÜSİAD Üyeliği yaptı. 1968-1971 yılları arasında Samsunspor Kulübü başkanlığını yürüten Ulusoy, son olarak 18. Ekovitrin Yılın Starları Ödül Töreni'nde "İş Dünyası Onur Ödülü"nü almıştı. Serap Ulusoy ile evli olan Yılmaz Ulusoy, üç çocuk ve beş torun sahibiydi.

Kaynak: Haber Merkezi