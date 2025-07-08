Üniversiteli Tercihini Değiştiriyor: Bu 17 Yeni Bölüm Patlayacak
2024 YKS yerleştirme verileri, geleneksel bölümlerde kontenjan başına ortalama 19 aday düşerken; siber güvenlik ve hava aracı imalatı gibi yeni bölümlerde bu sayı yaklaşık 240’a çıktı. Uzman Salim Ünsal’a göre, bu yıl eklenen 17 yeni program da yoğun bir tercih akınına uğrayacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının 22 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl sınav öncesinde dijital odaklı birçok yeni lisans ve ön lisans programı açıldığını duyurmuştu. Bu programlar, çağın gerektirdiği becerileri karşılamaya yönelik olarak planlanmış ve kontenjanlarını hızla doldurmuştu. Bu yıl ise ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak 17 yeni bölüm daha öğrencilerle buluşacak. YÖK, yeni programların da teknoloji odaklı ve istihdama yönelik olacağını belirtirken, bu defa özellikle tarım ve sağlık sektörlerinde dijitalleşmeyi öne çıkaracak bir yapılanma hedeflendiğini açıkladı.
'DEVİR SPESTİFİK UZMANLIK DEVRİ'
Hürriyet'in haberine göre, eğitim uzmanı Salim Ünsal, bu yıl kılavuza eklenen 17 yeni bölümün de büyük ilgi görmesini beklediğini belirtti. Ünsal, "Yeni açılan bölümler doğal olarak yeni nesil meslekler açısından daha zengin hale getirilmiş programlar. Adaylar, ‘Bu bölüme girer, kendimi geliştirirsem piyasada daha kolay iş bulabilirim’ diye düşünüyor ve buraları daha çok tercih ediyor. Bu bölümler günümüz teknolojilerinin ve ihtiyaçlarının analizleri yapılarak açılıyor. Burada aslında alt uzmanlık alanlarının öne çıktığını görüyoruz. Çünkü devir artık spesifik uzmanlık devri. Batı’da bilgisayar mühendisliğinin 30 alt uzmanlığı var. Batı’daki uzmanlık yapılanmasına benzer bir evrilme görüyorum" diyor.
17 YENİ BÖLÜM
Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar
Akıllı Sera Teknolojileri
Dijital Tarım Teknolojileri
Tarım Makineleri ve Teknolojileri
Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
TeleSağlık Teknikerliği
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği
Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği
Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği
Akıllı Altyapılar Teknikerliği
Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği
Karbon Yönetimi Teknikerliği
Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği
Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği
Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ İlgi Odağı
Kaynak: Hürriyet