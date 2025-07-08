Üniversiteli Tercihini Değiştiriyor: Bu 17 Yeni Bölüm Patlayacak

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının 22 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl sınav öncesinde dijital odaklı birçok yeni lisans ve ön lisans programı açıldığını duyurmuştu. Bu programlar, çağın gerektirdiği becerileri karşılamaya yönelik olarak planlanmış ve kontenjanlarını hızla doldurmuştu. Bu yıl ise ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak 17 yeni bölüm daha öğrencilerle buluşacak. YÖK, yeni programların da teknoloji odaklı ve istihdama yönelik olacağını belirtirken, bu defa özellikle tarım ve sağlık sektörlerinde dijitalleşmeyi öne çıkaracak bir yapılanma hedeflendiğini açıkladı.

'DEVİR SPESTİFİK UZMANLIK DEVRİ'

Hürriyet'in haberine göre, eğitim uzmanı Salim Ünsal, bu yıl kılavuza eklenen 17 yeni bölümün de büyük ilgi görmesini beklediğini belirtti. Ünsal, "Yeni açılan bölümler doğal olarak yeni nesil meslekler açısından daha zengin hale getirilmiş programlar. Adaylar, ‘Bu bölüme girer, kendimi geliştirirsem piyasada daha kolay iş bulabilirim’ diye düşünüyor ve buraları daha çok tercih ediyor. Bu bölümler günümüz teknolojilerinin ve ihtiyaçlarının analizleri yapılarak açılıyor. Burada aslında alt uzmanlık alanlarının öne çıktığını görüyoruz. Çünkü devir artık spesifik uzmanlık devri. Batı’da bilgisayar mühendisliğinin 30 alt uzmanlığı var. Batı’daki uzmanlık yapılanmasına benzer bir evrilme görüyorum" diyor.

17 YENİ BÖLÜM

Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar

Akıllı Sera Teknolojileri

Dijital Tarım Teknolojileri

Tarım Makineleri ve Teknolojileri

Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği

TeleSağlık Teknikerliği

Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği

Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi

Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi

Yenilenebilir Enerji Teknikerliği

Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği

Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği

Akıllı Altyapılar Teknikerliği

Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği

Karbon Yönetimi Teknikerliği

Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği

Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği

Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ İlgi Odağı

Kaynak: Hürriyet