Üniversitelerde Denge Değişti... Kadınlar Öne Geçti

YÖK verilerine göre yükseköğretimde kadın öğrenci oranı 2025 itibarıyla yüzde 53,2’ye ulaştı.

Son Güncelleme:
Üniversitelerde Denge Değişti... Kadınlar Öne Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de üniversitelerde okuyan kadın öğrenci oranı tarihi bir seviyeye çıktı. Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre 2020’de yüzde 49,1 olan oran, 2025’te yüzde 53,2’ye yükseldi. Toplam 6 milyon 837 bin üniversite öğrencisinin 3 milyon 634 bini kadınlardan oluştu.

HER KADEMEDE ARTIŞ

Kadın öğrenci oranı tüm eğitim kademelerinde artış gösterdi. Önlisans programlarında oran yüzde 54,4’e, lisans düzeyinde yüzde 52,4’e çıktı. Yüksek lisansta yüzde 50,6’ya ulaşan kadın oranı, doktora programlarında ise yüzde 51,3 ile ilk kez erkekleri geçti.

Artışta 2023’te hayata geçirilen '34 yaş üstü kadınlara ek kontenjan' uygulamasının da etkili olduğu belirtildi. Kadınların yükseköğretimdeki yükselişi akademik kadroya da yansıdı. Kadın akademisyen oranı yüzde 46,8’e çıkarken, araştırma görevlilerinde bu oran yüzde 55’e ulaştı. Profesörlükten doçentliğe kadar tüm unvanlarda kadın temsili son beş yılda istikrarlı biçimde arttı.

Kaynak: AA

Etiketler
Kadın
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Aktaş Davasında Çarpıcı İddialar: 840 Milyonluk Çek, Seçime Finansman ve Düğün Masrafı... 840 Milyonluk Çek, Seçime Finansman ve Düğün Masrafı...
Hem Denizde Hem Karada... TPAO, Libya’da Petrol ve Gaz Arayacak TPAO, Libya’da Petrol ve Gaz Arayacak
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti
Kabinede Değişiklik: Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu
İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi
Meclis'te Yemin Töreni Gerginliği: CHP'li Vekiller Kürsüyü İşgal Etti Yemin Töreninde Yumruklu Kavga