Üniversitelerde Denge Değişti... Kadınlar Öne Geçti

Türkiye’de üniversitelerde okuyan kadın öğrenci oranı tarihi bir seviyeye çıktı. Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre 2020’de yüzde 49,1 olan oran, 2025’te yüzde 53,2’ye yükseldi. Toplam 6 milyon 837 bin üniversite öğrencisinin 3 milyon 634 bini kadınlardan oluştu.

HER KADEMEDE ARTIŞ

Kadın öğrenci oranı tüm eğitim kademelerinde artış gösterdi. Önlisans programlarında oran yüzde 54,4’e, lisans düzeyinde yüzde 52,4’e çıktı. Yüksek lisansta yüzde 50,6’ya ulaşan kadın oranı, doktora programlarında ise yüzde 51,3 ile ilk kez erkekleri geçti.

Artışta 2023’te hayata geçirilen '34 yaş üstü kadınlara ek kontenjan' uygulamasının da etkili olduğu belirtildi. Kadınların yükseköğretimdeki yükselişi akademik kadroya da yansıdı. Kadın akademisyen oranı yüzde 46,8’e çıkarken, araştırma görevlilerinde bu oran yüzde 55’e ulaştı. Profesörlükten doçentliğe kadar tüm unvanlarda kadın temsili son beş yılda istikrarlı biçimde arttı.

