Aktaş Davasında Çarpıcı İddialar: 840 Milyonluk Çek, Seçime Finansman ve Düğün Masrafı...

Aziz İhsan Aktaş davasının 10. duruşmasında Aktaş, alacaklarını tahsil edebilmek için milyonlarca lira ödediğini, seçim kampanyalarına para ve araç verdiğini ve yapılmamış bir ihale için 840 milyon liralık teminat çeki alındığını söyledi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın onuncu duruşması İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, belediyelerden hak ediş alacaklarını tahsil edebilmek için milyonlarca lira ödeme yaptığını, seçim kampanyalarına finansman sağlandığını ve henüz gerçekleşmemiş ihaleler için teminat çekleri verildiğini belirtti.

DÜĞÜN MASRAFI İDDİASI

ktaş, kendisi, kardeşleri ve yakınlarının belediyelerden uzun süre ödeme alamadığını belirterek, yapılan ödemelerin yeni ihale almak için değil, alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla gerçekleştirildiğini savundu. Beşiktaş Belediyesi'yle ilgili iddialarında Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın talebiyle çeşitli ödemeler yapıldığını, Abacı’nın düğün organizasyonunun kardeşleri tarafından karşılandığını, ayrıca bir Volvo marka aracın alınıp Abacı’ya teslim edildiğini öne sürdü. Bu ödemelerin belediyeden alacaklara karşılık yapıldığını söyledi.

'TAŞINMAZI ALMAK ZORUNDA BIRAKILDIM'

Aktaş ayrıca belediyenin bir taşınmazını almak zorunda bırakıldığını, bu satın alma sonrası hak ediş ödemelerinin yapıldığını, bir başka görüşmede ise Sayıştay soruşturması gerekçesiyle kendisinden 10 milyon lira talep edildiğini ve 300 bin doları elden teslim ettiğini iddia etti.

840 MİLYONLUK ÇEK

Mahkemede elinde BELTAŞ adına kesilmiş 840 milyon liralık bir çek bulunduğunu söyleyen Aktaş, bu çekin henüz yapılmamış bir reklam ihalesinin teminatı olduğunu ileri sürdü. Çekin 3K Reklam Şirketi tarafından kesildiğini belirten Aktaş, belediyenin ileride vereceği ihalenin karşılığı olarak hazırlandığını savundu.

SEÇİM ÇALIŞMASINA FİNANSMAN

Avcılar Belediyesi ile ilgili bölümdeyse Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın isteği üzerine CHP Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara’nın seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 5,5 milyon lira para ve araçlar verildiğini söyledi. Bu tutarın 1,5 milyonunun çekle, 4 milyonunun ise banka transferiyle ödendiğini aktardı.

Seyhan Belediyesi’ne ilişkin anlatımlarında da Aktaş, hak ediş alacakları için Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşine para verildiğini, paranın bir kısmının kadayıf kutusu içinde teslim edildiğini öne sürdü. Toplam 43 eylemden yargılandığını hatırlatan Aktaş, ihalelerde herhangi bir usulsüz bağ bulunmadığını savundu ve beraatini talep etti. Çapraz sorguda ise Aktaş, "Rüşvet vermedim, alacağımı alabilmek için para verdim" ifadelerini kullandı. Duruşma yarına ertelendi.

Kaynak: AA

Aziz İhsan Aktaş
