Kabine değişikliğinin ardından Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gülek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li isimler kürsüyü işgal ederken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 10 dakika ara verdi. Ardından, AK Partili vekiller kürsüde çember oluşturdular. Gürlek ve Çiftçi bu çemberin içinde yemin etti.

Meclis'te Yemin Töreni Gerginliği: CHP'li Vekiller Kürsüyü İşgal Etti
Bugün İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda devir teslim törenleri gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı olarak göreve başlayan Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'dan görevi teslim aldı. Öte yandan Yılmaz Tunç da Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası görevi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e teslim etti.

Meclis'te Yemin Töreni Gerginliği: CHP'li Vekiller Kürsüyü İşgal Etti - Resim : 1

YEMİN TÖRENİNDE KAVGA

Devir teslim törenlerinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Meclis'te Yemin Töreni Gerginliği: CHP'li Vekiller Kürsüyü İşgal Etti - Resim : 2

CHP KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ, ORTALIK KARIŞTI

CHP'li vekiller Meclis'te protesto gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Bekir Bozdağ oturuma 10 dakika ara verirken, bazı vekiller yumruklu kavga etti.

MAHMUT TANAL'IN BURNU KANADI

Meclis'te yaşanan arbedede CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı öğrenildi.Tanal'ın ilk tedavisi TBMM revirinde gerçekleştirildi.

Meclis'te Yemin Töreni Gerginliği: CHP'li Vekiller Kürsüyü İşgal Etti - Resim : 3

YENİ BAKANLAR YEMİN ETTİ

Meclis'te gerginlik devam ederken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek vekiller tarafından oluşturulan çemberin içinde Anayasa'nın 106. maddesi gereğince yemin ederek göreve başladı.

Meclis'te Yemin Töreni Gerginliği: CHP'li Vekiller Kürsüyü İşgal Etti - Resim : 4

