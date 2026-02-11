Meclis'te Yemin Töreni Gerginliği: CHP'li Vekiller Kürsüyü İşgal Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bugün İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda devir teslim törenleri gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı olarak göreve başlayan Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'dan görevi teslim aldı. Öte yandan Yılmaz Tunç da Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası görevi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e teslim etti.

YEMİN TÖRENİNDE KAVGA

Devir teslim törenlerinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

CHP KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ, ORTALIK KARIŞTI

CHP'li vekiller Meclis'te protesto gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Bekir Bozdağ oturuma 10 dakika ara verirken, bazı vekiller yumruklu kavga etti.

📌#SONDAKİKA Yemin töreninde yumruklu kavga!



🔴İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in Meclis'te yemini esnasında kavga çıktı.https://t.co/uQcAWgT5AQ pic.twitter.com/h50pTI7pv7 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 11, 2026

MAHMUT TANAL'IN BURNU KANADI

Meclis'te yaşanan arbedede CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı öğrenildi.Tanal'ın ilk tedavisi TBMM revirinde gerçekleştirildi.

YENİ BAKANLAR YEMİN ETTİ

Meclis'te gerginlik devam ederken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek vekiller tarafından oluşturulan çemberin içinde Anayasa'nın 106. maddesi gereğince yemin ederek göreve başladı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA-DHA