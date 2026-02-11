Sokak Ortasında Dehşet! Tanımadığı Kızı Bıçakladı, Savunması Şoke Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Iğdır’da 23 yaşındaki Y.B., sokakta karşılaştığı 16 yaşındaki D.B.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen saldırıda genç kız karnından aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi’ne götürülen D.B.’nin ameliyat edildiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayın ardından polis tarafından yakalanan saldırgan Y.B., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Zanlının ifadesinde, mağduru tanımadığını belirterek, "Sabah evden çıktım, birini bıçaklamam lazım dedim. Yolda karşıma gelen kızı bıçakladım" dediği aktarıldı.

Kaynak: DHA