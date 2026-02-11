Hem Denizde Hem Karada... TPAO, Libya’da Petrol ve Gaz Arayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya’nın 17 yıl aradan sonra açtığı hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde biri denizde biri karada olmak üzere iki sahayı kazandı. İhale sonuçlarının açıklandığı törene Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ve çok sayıda uluslararası enerji şirketi temsilcisi katıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti, TPAO’nun C3 kara sahasını, ortağı İspanyol Repsol ile kazandığını duyurdu. Heyet, TPAO’nun O7 deniz sahasını da Repsol ile Macaristan merkezli MOL ortaklığında kazandığını açıkladı.



37 ŞİRKETTEN 7'Sİ KAZANDI

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mesud Süleyman, ülkesinin 17 yılın ardından 22 sahada çıktığı hidrokarbon arama ve işletme ihalesinin sonuçlarının ardından basın açıklaması yaptı. Süleyman, ihalede Murzuk, Gadamis, Sirenayka ve Sirte'deki havzalar ile açık deniz havzaları için başvuru yapan 37 şirketten 7'sinin kazandığını belirtti.

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Kazanan enerji şirketlerinin sismik araştırma ve keşif sondajlarına kısa süre içinde başlayacağını aktaran Süleyman, "Bu (ihale), Libya petrol sektörüne önemli bir katkının yanı sıra, ekonomik bir katkı olarak da görülmelidir" ifadelerini kullandı.

Kara ve denizdeki 5 sahada 7 şirketin çeşitli konsorsiyumlarla arama yapacağını paylaşan Süleyman, TPAO, İspanyol Repsol, Macaristan merkezli MOL, İtalyan Eni, Qatar Energy, ABD'li Chevron ve Nijerya şirketi AITEO'nun ihaleyi kazanan şirketler olduğunu kaydetti.

5 SAHADA ARAMA YAPILACAK

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti de TPAO ve Repsol konsorsiyumunun C3 kara sahasını (Sirte havzası), AITEO'nun M1 kara sahasını (Murzuk havzası), Chevron'un S4 kara sahasını (Sirte havzası), Eni ve Qatar Energy konsorsiyumunun O1 deniz sahasını (Sirte deniz havzası), TPAO, Repsol ve MOL konsorsiyumunun O7 deniz sahasını (Sirte deniz havzası) kazandığını paylaştı.

