Ordu Sahilinde İHA Paniği... SAS Ekipleri Devrede

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde bulunan bir insansız hava aracı güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, plajda güvenlik önlemi alındı.

Cismin İHA olduğunun belirlenmesinin ardından SAS ekipleri tarafından yapılan incelemede herhangi bir patlayıcı ya da tehlikeli duruma rastlanmadı. Araç, kriminal inceleme için polis ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA