Üniversite Öğrencisiydi... 20 Yaşındaki Motokurye Kazada Hayatını Kaybetti

Burdur'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. 20 yaşındaki motokurye Mehmet Aktaş yaşamını yitirdi.

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Üniversite Öğrencisiydi... 20 Yaşındaki Motokurye Kazada Hayatını Kaybetti

Türkiye’de zaman zaman görülen motokurye ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Burdur’da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin üniversite öğrencisi olan sürücüsü Mehmet Aktaş hayatını kaybetti.

Üniversite Öğrencisiydi... 20 Yaşındaki Motokurye Kazada Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Merkez Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada Ramazan Emre Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş yönetimindeki motosiklet çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üniversite Öğrencisiydi... 20 Yaşındaki Motokurye Kazada Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. MAKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gönderilecek.

Kaynak: DHA

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