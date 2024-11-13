Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp İntihar Etmişti: Dehşet Anlarının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi Elif Bal'ı öldüren Kahraman Bal'ın, aynı silahla intihar ettiği anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir süre eşiyle konuşan Kahraman Bal'ın eşini vurduğu ve intihar ettiği anlar yer alıyor.

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Gaziantep'te, Kahraman Bal'ın (27), boşanma aşamasındaki eşi Elif Bal'ı (25) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Kahraman Bal ile eşi Elif Bal, yürüdükleri Maaşkuyu Caddesi'nde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kahraman Bal, üzerinde taşıdığı tabancayla Elif Bal'ın başına ateş etti. Elif Bal kanlar içerisinde yere yığılırken, Kahraman Bal bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bal çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp İntihar Etmişti: Dehşet Anlarının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

1 çocuk sahibi Bal çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kahraman Bal'ın eşi Elif Bal'ı öldürüp, intihar ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; çiftin bir süre konuştuğu, ardından Kahraman Bal'ın tabancasını çıkararak eşine ateş ettiği ve intihar ettiği anlar, kameraya yansıdı.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp İntihar Etmişti: Dehşet Anlarının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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