Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu Mesajı: Silivri'de Karşılaştık, Morali İyi

21 Ocak'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan ile cezaevinde karşılaştıklarını paylaştı. Selamlaştıklarını söyleyen Özdağ, "Morali iyi." mesajı verdi.

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Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu Mesajı: Silivri'de Karşılaştık, Morali İyi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun aynı cezaevine getirildiğini infaz memurlarından öğrendiğini belirtti.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu düşman ceza hukuku uygulaması neticesinde tutuklanmıştır. Sayın İmamoğlu’nu benim 62 günden bu yana rehin tutulduğum Silivri-Marmara Ceza İnfaz Kurumu binasına getirdiklerini infaz memurlarından öğrendim.

'SELAMLAŞTIK, MORALİ İYİ'

Avukat görüşmesine giderken Ekrem Bey ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücreler için çıkarılan yeni yatak ve nevresim takımlarını koridorlarda gördüm. Biraz önce de avukat kabininde karşılaştı. Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi. Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan ile de karşılaştık. Onun da morali iyiydi. Geçmiş olsun Sayın Başkanlara, evet elbet bugünler geçecek ve aydınlık günler gelecek."

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Kaynak: Haber Merkezi

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