Resmen İlan Edildi, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yapılan ön seçimde 15 milyona yakın kişi sandığa giderek oy kullandı. CHP, X (twitter) hesabından Ekrem İmamoğlu'nun "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” sözleri paylaştı. CHP bu paylaşımda İmamoğlu'nu resmen "cumhurbaşkanı adayı" olarak ilan etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin bugün yaptığı ön seçime katılmak için milyonlarca yurttaş sandık başına gitti.
MİLYONLARCA KİŞİ SANDIĞA GİTTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de paylaştığı bilgilere göre dayanışma oyları dahil toplam 15 milyona yakın yurttaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçti.
CHP RESMEN DUYURDU
Bunun üzerine CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” sözleri paylaşıldı ve İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu resmen ilan edildi.
“Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!”#Başlıyoruz pic.twitter.com/R6dXOW1dEA— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 23, 2025
Kaynak: Haber Merkezi