Ülkü ocakları üyesinden üniversitede kadına bıçaklı saldırı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) İşletme 4’ncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları üyesi olan Necip Mert Yalçın, dün gece 01.30’da Cebeci Kampüsü’nde bulunan Mülkiye Kütüphanesi’nden çıkıp evine giden E.M. isimli kadını araçla takip ederek önünü kesti. Yalçın, E.M’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Beş yerinden bıçaklanan E.M. hastaneye kaldırıldı.

Şahdamarında ve akciğerinde hasar bulunan E.M’nin ameliyatı 6.5 saat sürerken, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Teslim olan Yalçın’ın daha önce de benzer saldırılarda bulunduğu ve ceza almadığı öne sürüldü.

'YAKIN ZAMANDA EMEKLİ OLACAĞIM' DİYEREK GERİ ÇEVİRDİ

Sendika.org'un haberine göre bıçaklı saldırının öğrenilmesi üzerine Cebecili Kadınlar, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’yla görüşme talep etti. Ancak üniversitelilerin talebi reddedildi. Fakülte Sekreteri Abdullah Ankaşman'ın "Zaten yakın zamanda emekli olacağım. Umarım yerime iyi biri gelir de o ilgilenir" diyerek üniversitelileri geri çevirdiği iddia edildi.

Üniversitedeki Ülkü Ocakları üyeleri "Mülkiye Teşkilatı" adıyla yaptıkları açıklamada failin adını sansürlerken, Yalçın’ın ülkücü olmasından bahsetmedi.

'BU ELİ KANLI GRUBU KORUYANLAR SALDIRIDAN SORUMLUDUR'

Konuya dair Mülkiye Kadın ve LGBTİ+ Dayanışması bir açıklama yaptı. Sessiz kalan fakülte yönetimini de sorumlu tutan kadınlar ve LGBTİ+’ların açıklaması şöyle:

"Bugün eski erkek arkadaşı tarafından sistematik baskıya maruz bırakılan kadın arkadaşımızla görüşmeye gittiğimizde kadın arkadaşımızın bıçaklandıgını öğrendik. Kütüphaneden çıkıp evine giden kadının yolunu arabası ile kesip beş yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden şahıs okulumuzun İşletme Bölümü 4.sınıf öğrencisi Necip Mert Yalçın’dır. Bir kadının okuldan evine dönerken okulun öğrencisi tarafından ölümle burun buruna getirilmesinden okulun yönetimi de sorumludur. Ülkücü çetelerin failin adını sansürlemelerinin sebebi de aralarından biri olmasıdır. Cebeci Kampüsü’nde öğrenciler sistematik bir şekilde şiddete maruz kalırken ses çıkarmayan, soruşturma açmayan, bu eli kanlı grubu koruyanlar kadın arkadaşımızın yaralanmasından sorumludur."

'BU AKLANMA ÇABASINA KANMIYORUZ'

Konuya dair Üniversiteli Feminist Kolektif de bir açıklama yaptı. açıklamada şu ifadeler kullanıldı

"Ankara Siyasal’dan bir kadın arkadaşımız yine fakülteden, eskiden beraber olduğu erkek Necip Mert Yalçın tarafından dün gece kütüphane çıkışı bıçaklı saldırıya maruz bırakıldı! Cebeci ilk değil ama son olsun diye, Necip Mert Yalçın ilk değil ama son olsun diyedir mücadelemiz!

Olay daha basında bile yer almazken konuyla ilgili açıklama yapan Mülkiye Teşkilatı isimli faşist güruh da iyi biliyor failin içlerinden biri olduğunu. Bu aklanma çabasına kanmıyoruz. Birlikte fotoğraf verdiğiniz bu kaçıncı erkek şiddeti faili? Hepinizin aynı olduğunu biliyoruz.

Kadın arkadaşımız şu an yoğun bakımda ancak durumu iyiye gidiyor. Arkadaşımızla beraber, Cebeci’deki bütün kadınlarla sürdüreceğiz feminist üniversite mücadelemizi. Sizin gibi kadın düşmanı faşistlerden temizleyeceğiz var olduğumuz her yeri!"