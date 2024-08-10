Bakan Açıklama Yaparken İnternet Kesildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X’ten açıklama yaparken internet kesintisi yaşadı. BTK kararıyla kısıtlanan Istagram’ın açılacağının haberini verdiği zaman bağlantısı kopan Uraloğlu, ayrı bir tweet atarak açıklamasını tamamladı. Uraloğlu’nun açıklamanın ardından hesabı kısa süreli kapandı.

Son Güncelleme:
Bakan Açıklama Yaparken İnternet Kesildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile yürüttükleri görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlarla ilgili taleplerinin karşılanacağı yönünde ortak çalışma yapılması yönünde söz verildiğini ve Instagram’ın saat 21.30 itibariyle açılacağını söyledi.

Bakan Açıklama Yaparken İnternet Kesildi - Resim : 1

BAKAN AÇIKLAMA YAPARKEN İNTERNET KESİLDİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’ın açılacağını X hesabından canlı yayın ile açıklarken internet kesildi ve canlı yayın dondu. Uraloğlu, Instagram’ın açılacağını ayrı bir tweet atarak açıkladı. Uraloğlu'nun X hesabı, Instagram açıklamasının ardından sonra hata verdi ve hesabı kapandı. ‘Böyle bir hesap yok’ uyarısının ardından hesap normale döndü.

Bakan Açıklama Yaparken İnternet Kesildi - Resim : 2

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Ulaştırma Bakanı Instagram ile nasıl anlaştıklarını açıklarken, canlı yayın koptu. Belki de hayatının en önemli açıklamasını yapıyor ama İnternet bağlantısını beceremediler.” dedi.

Bakan Açıklama Yaparken İnternet Kesildi - Resim : 3

Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama: Instagram Açıldı Yasak Sona ErdiBakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama: Instagram Açıldı Yasak Sona ErdiGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Instagram
Son Güncelleme:
Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler
Marmaris'teki Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı Marmaris'teki Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı
Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama: Instagram Açıldı Yasak Sona Erdi Instagram Açıldı Yasak Sona Erdi
Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor
Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli? Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli?
Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu? İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu?
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Arkadaşları "Sivas'ta Yetişmez" Diyerek Dalga Geçmişti! Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Arkadaşları "Sivas'ta Yetişmez" Diyerek Dalga Geçmişti! Şimdi Siparişlere Yetişemiyor