Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama: Instagram Açıldı Yasak Sona Erdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a uygulanan erişim yasağıyla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Instagram ile anlaşmanın sağlandığını açıklayan Uraloğlu, "Katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız." dedi.

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Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama: Instagram Açıldı Yasak Sona Erdi

Sosyal medya uygulaması Instagram'a 2 Ağustos'ta getirilen erişim yasağı devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uraloğlu, birazdan X hesabından Instagram ile ilgili açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Söz konusu paylaşımın ardından canlı yayın açan Uraloğlu, Instagram'ın erişime açılacağını ifade etti.

Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.

"Instagram'a erişim engeli kaldırılmıştır" değerlendirmesinde bulunan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konuya ilişkin "site bilgileri sorgu sayfasını" da paylaştı.

Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama: Instagram Açıldı Yasak Sona Erdi - Resim : 1

Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama: Instagram Açıldı Yasak Sona Erdi - Resim : 2

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