Marmaris'teki Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Söndürülen alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Marmaris'teki Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi ile Datça yolu Balıkaşıran mevkii arasında saat 17.45 sularında ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Marmaris'teki Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı - Resim : 1Bölgeden dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahaleye başladı. Havadan ve karadan yapılan etkin müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. 2 helikopter ve 2 uçağın havadan, çok sayıda arazöz ve orman ekibinin de karadan müdahale ettiği yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Marmaris'teki Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı - Resim : 2

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Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.

Kaynak: Ajanslar

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