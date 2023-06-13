Ücretlerini alamayan işçiler vince çıkarak eylem yaptı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otel inşaatında paraları ödenmeyen işçiler metrelerce yükseklikteki vince çıkarak eylem yaptı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otel inşaatında paraları ödenmeyen işçiler metrelerce yükseklikteki vince çıkarak eylem yaptı. İnşaatı durduran işçiler taşeron firmanın alacakları ücretleri yatırmadığını iddia ederken, işçilerin hesaplarına alacaklarının yatırılacağının taahhüt edilmesinin ardından işçiler eyleme son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi’nde bir otelin inşaatında sabah saatlerinde işçiler ellerindeki işi bırakarak eyleme başladı. Taşeron firma çalışanı iki inşaat işçisi şantiyeye ait vincin üzerine çıkarak “paramız ödenmezse kendimizi aşağıya atarız” diyerek eylemi başlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri ikna etmeye çalışan polis ekipleri pek başarılı olamadı.

Gazetecilere konuşan ismini vermek istemeyen bir işçi, “50 gündür burada 200 kişi çalışıyoruz, paramızı vermiyorlar. Bizimle kimse ilgilenmiyor. Bizden sonra gelecek olan işçiler varsa gelmesinler mağdur olmasınlar” dedi.

Bölgedeki inşaatla ilgili olarak firma yetkilisinin işçilere ödemelerinin yapılacağını ve paranın hesaplarına yatırılacağını söylemesinin ardından otel inşaatındaki işçilerin eylemi sona erdi.

Kaynak: İHA

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