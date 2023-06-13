Kurban Bayramı öncesi 'şap' alarmı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Bursa İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, büyükbaş kurbanlıklarda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş-çıkışlarına kapatıldı.

>

İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma çerçevesinde karantina süresinin kurban bayramına 1 hafta kala sona ereceği öğrenildi.

İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 1200 adet büyükbaşın 6'sında şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, 6 hayvanı pazardan çıkarıp karantina altına aldı. 2 gün sonra bazı hayvanlarda da şap hastalığı görülünce çalışma genişletildi. Tüm hayvanlar ekiplerce aşılanırken, pazarda da ilaçlama ve dezenfektasyon işlemi yapıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Çalışmalar çerçevesinde pazara kurbanlık giriş-çıkışları yasaklandı. Kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ise ayaklarına galoş takılarak pazara alınıyor.

Kaynak: İHA

Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az
Bulduğunuzda hemen evlenin: Sadık ve çok güvenilir 5 burç Bulduğunuzda hemen evlenin: Sadık ve çok güvenilir 5 burç
Hekimler uyumadığı takdirde nöbet ücretinden faydalanabiliyor: ‘24 saat uykusuz kalıp, yasal iznimizi kullanıyoruz ama ücretten kesiliyor’ ‘24 saat uykusuz kalıp, yasal iznimizi kullanıyoruz ama ücretten kesiliyor’
Can Atalay, milletvekili seçilmesine rağmen neden serbest bırakılmıyor? Can Atalay, milletvekili seçilmesine rağmen neden serbest bırakılmıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı! Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı!
14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim 14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim
EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak! EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak!
Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı! Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı!