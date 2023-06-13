Can Atalay, milletvekili seçilmesine rağmen neden serbest bırakılmıyor?

Avukat Selin Nakıpoğlu ve Avukat Kemal Aytaç, Gerçek Gündem’de her hafta Türkiye’nin adalet sorununu uzmanlarıyla tartışıyor.

"SEÇİLMESİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK DA TUTUKLULUĞU HUKUKSUZ"

İki deneyimli hukukçu Gerçek Gündem’de ilk olarak avukatı Akçay Taşçı ile Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay’ın neden hala serbest bırakılmadığını konuştu.

Can Atalay’ın avukatı olan Akçay Taşçı, müvekkilinin milletvekili seçilmesinden bağımsız olarak da tutukluluğunun hukuksuz olduğunu söyledi.

Bu durumun davanın diğer sanıkları için de geçerli olduğunu söyleyen Avukat Aşçı, sanıkların bu davadan dört yılı aşkındır yargılandıklarını hatırlattı ve “Bu dava üzerinde siyasi iktidarın nasıl bir tahakküm kurduğunu biliyorlardı. Haklarında adli kontrol bile olmadan yıllarca yargılandılar. Bu insanların yurt dışında işleri oldu ve değişik zamanlarda yurtdışına çıktılar. Haklarında verilecek hüküm neredeyse netleşmişti. Dosya defalarca Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirildi, tabiri caizse üzerinde tepinilen bir dosyaydı. Tüm sanıklar haklarında hüküm verileceğini anlamalarına rağmen tüm duruşmalara katıldı. Buna rağmen iki hakim kaçma şüphesiyle tutuklama kararı verdi. Önce bunun altını çizmek gerekiyor” dedi.

"BAŞVURUYA YANIT ALAMADIK"

Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay Milletvekili seçilmesiyle Can Atalay’ın diğer sanıklardan durumunun ayrıştığını söyleyen Avukat Akçay Aşçı, mazbata alınır alınmaz Yargıtay Başsavcılığı’na ivedilikle tahliye için başvuru yapıldığını belirtti. Aslında bu başvuruya bile gerek olmadan Anayasa’ya göre seçilmiş bir milletvekilinin derhal serbest bırakılması gerektiğini hatırlatan Aşçı, buna rağmen 25 Mayıs’tan bu yana bu başvuruya yanıt alamadıklarını söyledi.