Uçak sesini deprem sandı, emekleyerek kaçtı: Gülümseten görüntüler

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yakın uçuş yapan savaş uçağının sesini deprem sanan esnafın halleri izleyenleri güldürdü.

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yakın uçuş yapan savaş uçağının sesini duyunca deprem oluyor sanan esnaf, emekleyerek kaçmaya çalıştı.

Türk Hava kuvvetleri Kuruluş Günü münasebetiyle prova yapan F16 uçağı, uçuş esnasında Düziçi ilçesi semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi.

Uçağın sesinden tedirgin olan çiğ köfteci Teoman Kaan Güler, deprem olduğunu düşünerek can havliyle emekleyerek kaçmaya çalıştı.

Güler'in emeklediği anlar ve nişanlısının can havliyle iş yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güler'in zor anları sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

'KENDİMİ YERE ATTIM'

Sesi duyunca deprem olduğunu düşündüğünü söyleyen Teoman Kaan Güler, "Sesi ilk duyduğumda deprem oluyor sandım korkuyla kendimi yere attım sonrasında emekleyerek bulunduğum ortamdan çıkmaya çalıştım. Dışarı çıkınca ne olduğunun fakına vardım F16 uçağı yakın geçiş yapmış ilçemizde sonra dükkana girdim. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim komik bir görüntü ortaya çıkmış" dedi.

Kaynak: İHA

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