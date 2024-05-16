'Şeriat' paylaşımı yapan Feyza Altun'a hapis cezası!

Feyza Altun, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı 'şeriat' paylaşımının ardından bazı kesimler tarafından hedef gösterildikten sonra gözaltına alınan ve ifadesinin alınmasıyla serbest bırakılmıştı.

9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Altun, 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Altun hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) uygulanmadı.

Hapis cezası aldığı haberini sosyal medya hesabından duyuran Altun, şu ifadeleri kaydetti:

"Laik Türkiye Cumhuriyeti olmasa savcı makamında oturamayacak bir kadın savcı üst hadden cezalandırılmamı istedi. Pişman olmadığım için HAGB de atlanarak 9 ay hapis cezası verildi. Türkiye LAİKTİR LAİK KALACAK"

CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAVASINDAN BERAAT

Feyza Altun, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılandığı başka bir davadan ise beraat ettiğini duyurdu.

'BU DA BERAAT KOMBİNİM'

Beraat haberini sosyal medyadan paylaşan Altun davaya özel giydiği kombinine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Hakaret etmediğim halde haksız olarak yargılandığım Cumhurbaşkanına Hakaret dosyasında BERAAT mütalaası verildi. Bu da beraat mütalaası kombinim."

Hakaret etmediğim halde haksız olarak yargılandığım Cumhurbaşkanına Hakaret dosyasında BERAAT mütalaası verildi. Bu da beraat mütalaası kombinim :) pic.twitter.com/YX56VlnusP — Feyza Altun (@feyzaltun) May 16, 2024

"KADINLARIN HAKLARINI GERİLETECEK İDEOLOJİLERE KARŞI MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Feyza Altun, 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın duruşmasının ardından, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Altun şu sözleri kaydetti:

"Bugün laik hukuk kuralları sayesinde Cumhuriyet Başsavcısı makamında oturan bir kadın savcı tarafından üst hadden cezalandırılmam istendi ve bana pişman olup olmadığım soruldu. Ben de pişman olmadığımı söyledim. Bana 9 ay hapis cezası verildi elbette bu kararı üst mahkemeye taşıyacağım.

Tekrar söylemek istiyorum, Türkiye laik bir ülkedir laik kalacaktır. Türkiye, cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir şeriat gibi bir yönetim biçimi hiçbir zaman bu ülkede olmayacaktır.

Bu anlamda çok söylenecek bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların haklarını geriletecek herhangi bir ideolojiyi benimsemediğimi ve buna karşı mücadele edeceğimi tekrar belirtmek isterim"